Moreno Torricelli ricorda in un'intervista a Il Mattino la vittoria della Champions con la Juventus nel 1996 e la mette a confronto con il Napoli attuale: "Quell'anno era la prima volta che la Juve partecipava a questa competizione e non era certamente tra le favorite. Ma rispetto al Napoli di oggi, quella squadra aveva più qualità. Anche se con Ancelotti è tutto possibile, l'importante è arrivare al top della forma in primavera".