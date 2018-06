Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Filippo Tortu, talento dell'atletica italiana e internazionale. Il brianzolo di origine sarde è un grande tifoso bianconero e non potevano mancare dei commenti proprio sulla Vecchia Signora: "Pjanic resta? Mi fa piacere. Ma ho un desiderio: De Ligt. Lo seguo dal debutto in nazionale e in Europa League ha fatto benissimo con l’Ajax. Per un allenamento con la Juve? Beh se Allegri vuole ci sono per la fascia. E finalmente Madrid mi lascia un ricordo positivo, giovedì quasi litigavo con un tassista che era sfegatato del Real".