Si è preso un bello spavento Totò Di Natale, giovedì scorso, quando i ladri gli sono entrati in casa. L’ex grande bomber dell’Udinese ed attuale allenatore della Carrarese ha raccontato l’accaduto alla Gazzetta dello Sport.



“Erano in cinque ed erano armati” racconta, scosso, Totò di Natale. Giovedì, alle 19.30 si è ritrovato cinque estranei in casa, nella sua villa di Empoli: “Erano stranieri - spiega, forse albanesi”. Per fortuna è “bastato” (si fa per dire) il suo Rolex da 35 mila euro per convincerli ad andare via. “È durato tutto una ventina di minuti, ora stiamo tutti bene ma sono stati attimi di paura. Ora lo spavento è passato, ma ci vuole una bella vittoria per riprendere a sorridere” conclude.