Ilfornisce un aggiornamento sulle condizioni die spiega i concitati minuti di martedì sera: "Ha subito un infortunio alla testa e rimediato un taglio sul naso. I test a cui è stato sottoposto in campo e le sue risposte corrette e lucide alle domande poste dallo staff medico lo rendevano abile per tornare in campo. Le immagini erano state trasmesse al nostro staff medico e avevano confermato che non aveva perso conoscenza. Jan è stato sostituito a seguito della sua comunicazione allo staff medico riguardo ai sintomi che stavano sviluppandosi improvvisamente e che lui non era più in grado di stare stabilmente in piedi. I test di oggi sono stati chiari e proseguiranno nei prossimi giorni. Come previsto dalla politica del club per certi infortuni, chiederemo anche un parere medico indipendente e Jan vedrà un neurologo specializzato nel lavoro con gli atleti. Vertonghen non ha manifestato sintomi di problemi oggi".