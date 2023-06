Per trovare l'erede di Lloris il Tottenham pesca in Italia: Guglielmo Vicario. Portiere friulano classe '96, cresciuto nell'Udinese con un passato - recente - da secondo a Cagliari; nell'estate 2021 l'Empoli ha avuto l'intuizione di puntare su di lui per il ritorno in Serie A. Scommessa vinta dal presidente Corsi e dal ds Accardi, che ora sono pronti a venderlo agli Spurs per 20 milioni di euro (più bonus).



IL SACRIFICATO - Nella serata di ieri è stato raggiunto un accordo totale tra le società, l'Empoli aveva già messo in conto di poter perdere il portiere e l'assalto del Tottenham concretizzato in poco tempo ha solo accelerato le tempistiche. In queste ore è in arrivo al club toscano la proposta scritta da parte del Tottenham, per chiudere la trattativa tra club.



ULTIMI DETTAGLI - Il giocatore è da ieri in contatto con i dirigenti degli Spurs, le parti stanno sistemando gli ultimi aspetti del contratto prima di mettere la firma e iniziare una nuova avventura. Dopo Gollini il Tottenham pesca ancora in Serie A per la porta: trattativa ai dettagli per l'acquisto di Vicario, un affare da 20 milioni di euro più bonus.