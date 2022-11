Il Tottenham pensa al rinnovo di Harry Kane. Il centravanti inglese è cercato da diverse squadre tra cui il Bayern Monaco che necessita di un attaccante per sostituire Robert Lewandowski. Nonostante ciò, come riporta Football Insider, gli Spurs sono pronti ad aprire le trattative per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.