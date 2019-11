L'ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher ha spiegato perché Jose Mourinho è l'uomo giusto per prendere il posto di Mauricio Pochettino e riportare in alto il Tottenham. “Jose vuole tornare al vertice della Premier, basta guardare il suo CV, la gente mette in discussione il lavoro al Manchester United, ma devi guardare la sua carriera nel suo insieme. Ha avuto un enorme successo e questa è l'unica cosa che manca al Tottenham in questo momento, non importa quanto bene Pochettino abbia fatto: non hanno ancora superato la soglia per ottenere un trofeo e normalmente è quello che fa Jose Mourinho quando va in un club".