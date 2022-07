Non sono piaciute ad Antonio Conte le dichiarazioni di Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, sul suo Harry Kane: Certamente io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre. La situazione è chiara al Tottenham e Kane è molto importante per il progetto. Se voglio fare qualcosa non lo faccio attraverso i media. È forse un po' irrispettoso per l'altro club".