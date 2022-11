“Rodrigo ha un solo problema secondo me. Ha la reale possibilità di essere davvero, davvero il top, il top, ma sai che per diventare un top player devi volerlo e decidere questo. Nell’ultimo periodo credo che Rodrigo abbia giocato in modo eccezionale, ed è un giocatore che in campo ci sta dando molto, parliamo di un giocatore che sta mostrando la possibilità di essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Penso che abbia tutto e abbia il grande potenziale per essere un ottimo centrocampista. Per questo lo spingo. Lo spingo ogni giorno, durante gli allenamenti”. Così Antonio Conte sull’ex centrocampista della Juve Rodrigo Bentancur.