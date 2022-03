"Antonio Conte non è un tipo che si arrende": lo ha detto il portiere del Tottenham Hugo Lloris, per rispondere ai rumors secondo cui il tecnico degli Spurs lascerà il club in estate.

"Dopo quattro mesi iniziamo a conoscerci bene, penso che Antonio stia mostrando molta passione e stia facendo il suo lavoro con molta emozione - ha detto -. In alcuni momenti possiamo capire la sua frustrazione. Anche noi giocatori ce l'abbiamo ma andiamo avanti, continuiamo a lavorare".