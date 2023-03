Antonio Conte ha risposto a Richarlison in conferenza stampa. Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Milan, l'allenatore era stato criticato dall'attaccante brasiliano per il poco utilizzo e per ragioni tattiche. Ora è arrivata la reazione dell'ex Inter e Juve, ecco le sue parole.



"Le parole di Richarlison su di me e la squadra? Certo che le ho viste e sentite. Ma non ha criticato me. Ha semplicemente detto che la sua stagione sta andando di m... ed ha ragione. Non sta facendo bene quest'anno".