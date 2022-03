Alla vigilia della gara col Brighton, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte è tornato sul ko contro il Manchester United: "Ho visto diverse cose positive, abbiamo affrontato un top club e non è facile giocare con personalità e creare tante occasioni all'Old Trafford. E' chiaro che dobbiamo migliorare, la strada è ancora lunga. Kane? Per noi è un giocatore molto importante, se vogliamo lottare per obiettivi importanti abbiamo bisogno di campioni come lui, Son e Lloris. L'esperienza è importante e purtroppo non ne abbiamo molta in squadra; per raggiungere i traguardi bisogna dare il 120%".