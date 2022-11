Il Tottenham tiene gli occhi puntati su Marcelo Brozovic. Non è un segreto che Antonio Conte abbia un debole per il centrocampista croato che all'Inter ha fatto la sua fortuna. Ai Mondiali il giocatore verrà monitorato dagli Spurs, che faranno leva anche sul compagno di nazionale e amico Ivan Perisic per persuadere Brozovic a lasciare l'Inter. Lo riporta l'Express.