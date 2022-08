Non era un mistero che il Tottenham gradisse il profilo di Nicolò Zaniolo, ma dopo l’amichevole vinta sabato scorso dalla Roma il tecnico Antonio Conte ha rotto tutti gli indugi e ha chiesto a gran voce il numero 22 giallorosso per rinforzare la rosa. Fabio Paratici, ds degli Spurs, si è messo in moto di conseguenza per uno dei giocatori che già ai tempi della Juventus aveva messo nel mirino. O meglio, nel pizzino...



CONTATTI FITTI – Claudio Vigorelli, manager del giocatore, ha interloquito sia con Paratici sia con il suo omologo giallorosso Tiago Pinto, e la situazione risulta essere la seguente: il Tottenham vorrebbe prime piazzare giocatori come Ndombelé e Winks e poi tentare l’affondo per Zaniolo, che grazie agli uffici di questi giorni può venire a costare anche meno dei 50 milioni sotto i quali dalla Capitale nessuno è mai voluto scendere. Ma la smania di Conte può risultare insostenibile per i suoi stessi dirigenti, che hanno le risorse per invertire l’ordine nella loro personalissima lista delle cose da fare.