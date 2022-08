Non è uno di molte parole,. Il croato, lasciatae accasatosi al, si è aperto ai microfoni di Sky Sports Uk e ha parlato dei suoi primi mesi agli Spurs.- "Il secondo, invece, ad aprile, quando il posto nei primi 4 sembrava cosa fatta dopo la vittoria contro l'Arsenal. Voglio giocare in Champions e. Dopo che la squadra ha chiuso al quarto posto,, è stato molto semplice".- ": all'inizio ho avuto bisogno di un po' di tempo per adattarmi, si trattava di qualcosa di completamente nuovo dopo tanti anni da esterno offensivo, maOra questo ruolo mi piace: tocco di più il pallone, mi ritrovo più spesso davanti alla porta e mi piace anche aiutare la difesa., ma dipende dal mister. Se ha bisogno di me altrove, sono pronto ad accettare".- Perisic al Tottenham ha preso la, quella indossata in passato dal connazionale. "La prima volta che ho parlato con il manager, in seguito ho chiamato anche Luka.Lui giocava nel vecchio stadio e si allenava nel vecchio campo di allenamento, ma ora qui è tutto nuovo, tutto è migliorato e più moderno.".