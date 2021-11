Dopo la brutta sconfitta in Conference League Antonio Conte ha tagliato dalla squadra quattro giocatori del Tottenham. A riportarlo è il Daily Express dicendo che i calciatori in questione sono Dele Alli, Matt Doherty, Davison Sanchez e Tanguy Ndombele, ora Paratici dovrà trovare dei nuovi club per questi esuberi messi ai margini della prima squadra da Conte.