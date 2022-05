Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha festeggiato ai microfoni di Sky Sports la qualificazione in Champions League, ottenuta grazie alla vittoria sul Norwich: "È stata una prestazione impressionante, mi ha colpito la concentrazione della squadra. In Inghilterra non ci sono partite facili, l'abbiamo resa semplice noi. A questo punto la pressione era molto alta, noi siamo stati bravi a gestirla. Faccio i complimenti ai giocatori, al club e ai tifosi. Questo è uno dei risultati più importanti della mia carriera: non trai soddisfazione soltanto dai trofei vinti, in questo caso abbiamo ottenuto il massimo".