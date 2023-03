Il probabile arrivo di Pochettino sulla panchina del Tottenham ha fatto già muovere le acque in casa Spurs. Il direttore generale Fabio Paratici, secondo TeamTalk, ha iniziato a pensare al mercato in uscita. Il contatto con il Milan è molto forte nonostante la sconfitta in Champions, e, sembrerebbe, che ci siano quattro giocatori che il club inglese voglia offrire ai rossoneri: Joseph Tanganga e Sergio Reguilon come difensori, mentre Tanguy Ndombele e Pape Sarr per il centrocampo.