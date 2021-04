Il Tottneham ha scelto di dire addio a José Mourinho. L'allenatore portoghese è stato sollevato dal suo incarico in virtù del settimo posto in classifica e dei risultati incredibilmente scadenti ottenuti dal club. Al suo posto in panchina fino a fine stagione siederà Ryan Mason.



Oltre alle difficoltà nei risultati, riportano i media inglesi, il club è deluso anche della gestione della squadra. La dirigenza degli Spurs, infatti, si sarebbe aspettata una forte contestazione da parte dei tifosi nello stesso momento in cui il governo inglese avrebbe dato il via libera alla riapertura degli stadi.