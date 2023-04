The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023

La situazione delè sempre più delicata e il clima attorno al club sempre più teso., ha portato all'il secondo in poco più di un mese dopo quello dia marzo, e alla promozione dicome primo allenatore. I tifosi sono furiosi e le scuse non bastano, per questo Kane e compagni hanno voluto fare un gesto simbolico.per assistere al crollo contro il Newcastle. Lo rende noto il club londinese con una nota: "Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione, la vostra rabbia. Non siamo stati abbastanza bravi. Sappiamo che le parole non sono abbastanza in situazioni come queste ma credeteci, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, e con questo in mente vogliamo rimborsare i fan per i costi dei biglietti del St James' Park. Sappiamo che non cambia cosa è successo domenica e daremo tutto per rimettere le cose a posto contro il Manchester United giovedì sera quando, ancora, il vostro supporto sarà tutto per noi. Insieme - e solo insieme - potremo andare avanti".