Il contratto di Harry Kane col Tottenham scadrà il 30 giugno del 2024. I dialoghi in corso per il rinnovo sono in corso, e proprio su questo si è focalizzato Antonio Conte, allenatore degli Spurs: "Il club vuole coinvolgere Harry per tutto il prosieguo della sua carriera - le parole del tecnico italiano -. A volte il calcio imprevedibile, ma non spetta a me decidere".