Stando a quanto riportato dal Telegraph, il Tottenham avrebbe messo in cima alla lista degli acquisti Danny Ings. L'attaccante inglese non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate, costringendo il Southampton a cederlo in questa finestra di mercato per non perderlo a zero. Nuno Espirito Santo avrebbe intenzione di giocare con due attaccanti, per questo il 28enne è stato individuato come alternativa perfetta a Kane e Son, visto anche il mancato riscatto di Carlos Vinicius.