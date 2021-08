Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Tottenham avrebbe avviato i colloqui con gli agenti di Houssem Aouar. Il centrocampista francese vorrebbe giocare la Champions League, dopo che il Lione non è riuscito a qualificarsi per il secondo anno consecutivo, motivo per cui sarebbe ben disposto a trasferirsi a Londra. Una volta trovato l'accordo con il giocatore gli spurs passeranno a trattare con il club francese.