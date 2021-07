Harry Kane, centravanti dell'Inghilterra e del Tottenham, parla TalkSport, commentando le voci di mercato: "Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non ho ancora avuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero che ancora per una settimana possa essere così. Espirito Santo è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà l’Europeo penso che parleremo. Paratici? Non ho avuto ancora modo di parlare con lui, sono sicuro che dopo l’Europeo ci conosceremo e parleremo al telefono visto che avrò un paio di settimane di vacanza. Ricevere elogi da grandi personalità del calcio è fantastico, dà fiducia e motivazione. Quindi mi hanno fatto piacere le sue parole".