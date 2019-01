Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato del proprio allenatore Mauricio Pochettino: "Siamo pienamente con il manager, amiamo il suo modo di lavorare. Abbiamo costruito una grande squadra e una grande unità negli ultimi tre o quattro anni. Dipende da noi continuare su questa strada e fare un altro passo avanti, siamo ancora in tutte le competizioni, si tratta di trasformarlo in un trofeo. Pochettino ha una grande personalità, è un grande manager, ma è anche un ottimo ragazzo fuori dal campo: ti tratta come un amico, ma deve guadagnarti questo rispetto. E' un grande allenatore e tutti vogliamo giocare per lui".