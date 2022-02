Sei gol su sette e due assist in 22 presenze da quando il tecnico salentino è tornato in Premier, due dei quali segnati proprio sabato sera contro il. Una media di reti di certo più bassa rispetto agli standard dell'attaccante, ma che hanno pur sempre il gusto della rivalsa.Sono passati mesi ormai da quando Kane minacciava di lasciare gliper unirsi al City. E ancora riecheggia il coro dei tifosi dagli spalti rivolto al capitano del Tottenham, quando era ancora indeciso sul suo futuro: "", subito dopo il gol del compagno Heung-min Son.. E ora, con la complicità di Conte, il giocatore pare abbia ripreso più fiducia in sé stesso e nei suoi piedi.D'altro canto, però, c'è chi assapora ancora il rimpianto di non essere riuscito a concludere l'affare estivo per l'attaccante., affermando che non c'era alcun bisogno di dimostrare le sua qualità, già note ai suoi occhi. Ma il pentimento resta: ad agosto. "Ha segnato due gol per ricordare al City esattamente cosa si è perso quando non è riuscito a fare un'offerta sufficiente per lui in estate e ha riaperto la corsa al titolo della Premier League", ha spiegato Pep nel post partita.MaDopo l'arrivo di Kulusevski e Bentancur, infatti, Conte aveva espresso alcune perplessità sulle scelte di mercato. E Kane, ora, pare pendere dalle sue scelte e dalle sue labbra.