Secondo il Telegraph, nei primi colloqui con il Tottenham in vista dell'ipotetico rinnovo di contratto, Antonio Conte è stato chiarissimo con il suo club. Bisogna spendere tanto per avere anche solo una chance di rimpiazzare il Liverpool come prima rivale del Manchester City. L'ex Inter e Juve ha fatto intendere che solo in questo caso rinnoverà e ha invitato gli Spurs ad essere onesti sulle loro reali ambizioni.