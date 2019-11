Harry Redknapp, ex manager del Tottenham, parla a talkSPORT di Mauricio Pochettino e di un suo possibile trasferimento sulla panchina dell'Arsenal: "Perché non dovrebbe andarci? Pensate che i tifosi dell'Arsenal non lo vorrebbero? Se vai e inizi a vincere, accetterebbero persino Saddam Hussein in panchina. Se vinci ogni settimana iniziano a cantare: 'C'è solo un Saddam'. Succede nel calcio. Sol Campbell si è trasferito dal Tottenham all'Arsenal, George Graham l'ha fatto, Terry Neil e persino Pat Jennings, uno dei portieri più forti della nostra storia".