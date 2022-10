Clement Lenglet, in prestito dal Barcellona al Tottenham, ha parlato al Times:



"Nel contratto non è prevista alcuna opzione di acquisto. Ma siamo ad ottobre. È l'inizio della stagione e dobbiamo aspettare prima di pensarci. Per prima cosa devo essere bravo in campo e aiutare la squadra. Se tutto va bene, forse ne parleremo. Ma è troppo presto".