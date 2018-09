Parte oggi, alle 13.30, il lungo weekend della quinta giornata di Premier League. E il menù offre subito un big match, che vedrà il Tottenham - avversario in Champions League dell'Inter martedì prossimo - ospitare il Liverpool - che invece è inserito nel girone del Napoli. Gli Spurs di Mauricio Pochettino, che dovrà fare a meno degli infortunati Lloris e Alli, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro il sorprendente Watford di questo inizio di stagione, arrivata nell'ultima uscita prima della sosta per le nazionali. Dall'altra parte i reds di Jurgen Klopp che fin qui hanno sempre vinto e sperano di allungare in classifica su Chelsea e proprio Watford, le altre due squadre a punteggio pieno.