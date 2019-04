Fernando Llorente, protagonista assoluto con il Tottenham e autore del gol qualificazione per gli Spurs ai danni del City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: "Abbiamo sofferto un po' sul mio gol. È stata una giocata strana, non vedevo la palla perché avevo altri giocatori davanti, poi la palla mi è arrivata sul braccio attaccato al corpo. Ho sofferto tantissimo per l'eliminazione della Juventus, ma l'Ajax ha fatto una partita incredibile. Nel primo tempo la Juve è stata superiore, ma nella ripresa l'Ajax ha giocato meglio e alla fine ha vinto".