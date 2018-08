TOTTENHAM-MILAN 1-0



Marcatori: 2’ st Nkoudou (T)



​TOTTENHAM: Vorm (1’ st Gazzaniga); Walker-Peters, Sanchez (47’ st Carter-Vickers), Eyoma, Georgiou (32’ st Aurier); Skipp, Marsh (32’ st Davies); Amos, Lucas (18’ st Eriksen), Nkoudou; Llorente (18’ st Son). A disp.: Whiteman. All.:Pochettino



MILAN: Reina (1’ st G. Donnarumma); Abate (24’ st Antonelli), Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Locatelli, Calhanoglu (32’ st Mauri); Suso (1’ st Halilovic), Cutrone (32’ st Tsadjout), Borini (24’ st Kalinic). A disp.: A. Donnarumma, Bonucci, Brescianini, Simic, Torrasi, Bellodi. All.: Gattuso

Arbitro: Elfath (USA)



Note: 31.200 spettatori. Ammoniti: José Mauri e Kessie (M) per gioco falloso. Recupero tempo: 1’ pt, 4’ st