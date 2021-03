Secondo quanto riferisce il Mirror, il Tottenham e José Mourinho hanno messo nel mirino per la prossima stagione il difensore classe ‘92 del Southampton Jannik Vestergaard, in scadenza di contratto a giugno 2022. Un interesse che dovrebbe far ulteriormente scemare la pista che porta all'interista Milan Skriniar, seguito dagli Spurs nello scorso mercato estivo.