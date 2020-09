Josè Mourinho ha commentato così l'1-1 del suo Tottenham contro il Newcastle arrivato con un rigore subito al 97': 'Sono sicuro che all'intervallo Steve Bruce (l'allenatore dei Magpies ndr) era molto contento di essere sotto di un solo gol. Conosce il calcio e sapeva che il primo tempo sarebbe potuto finire tranquillamente 3-0/4-0 per noi. L'episodio del rigore? Non lo commento, preferisco fare beneficenza che pagare una multa alla Federazione se dovessi dire quello che penso. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario e una partita più che buona. Il loro portiere è stato fantastico e con le sue parate ha tenuto la squadra in partita fino alla fine. Nella ripresa abbiamo gestito il possesso palla senza concedere nessuna occasione al Newcastle, dimostrando solidità anche se siamo stati meno pericolosi".