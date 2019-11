José Mourinho, nuovo manager del Tottenham, si presenta in conferenza stampa: "Ho avuto il tempo di pensare a molte cose, mi sono reso conte che durante la mia carriera ho fatto degli errori che non rifarò. Ne farò di nuovi. Vengo qui con un po' di tristezza per la partenza di Pochettino, può venire qui quando vuole. Quando gli mancheranno i giocatori e le persone con cui ha lavorato, le porte saranno sempre aperto. Avrà comunque un grande futuro, troverà un altro grande club".



SUL FERMARSI - "E' stato bello per me fermarmi. Ero un po' perso, ma è stato un bene per me. Ho persino imparato a fare l'esperto in televisione. Ho detto che non avrei mai allenato il Tottenham? Sì, l'ho detto, è vero, ma prima che venissi licenziato".



SUL SUO PASSATO - "Mr. Chelsea? Sono anche mr Porto e mr Real Madrid, tra gli altri club. Vivo nel club in cui mi trovo. Indosso il pigiama di ogni club quando vado a dormire. Sono un uomo di club, ma anche di molti club".



SUI GIOCATORI - "Ho già provato a prendere i giocatori del Tottenham in passato. Ora sono venuto qui per loro, per il progetto. Aggiungerò nuovi dettagli al mio modello di gioco, il che può fare la differenza. Lo stile si deve adattare al club e alla sua cultura".



SUL MERCATO - "Il miglior regalo sono i giocatori che sono qui. Non ho bisogno di nuovi giocatori".