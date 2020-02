Il Tottenham farà una rivoluzione in difesa la prossima estate. Secondo quanto riportato dal Sun, il manager degli Spurs scaricherà a fine stagione Vertonghen e Danny Rose, che da gennaio è in prestito al Newcastle. Al loro posto, c'è interesse per il giovane talento del Norwich Max Aarons (20 anni) e per Ruben Dias (22 anni) del Benfica. Oltre a loro circola il solito nome di Nathan Ake, per cui però è favorito il Chelsea che ha ancora un'opzione per la recompra.