Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata:, l'attaccante olandese arriva dalin prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore degli Spurs.- I londinesi beffano quindi l'(con cui Danjuma aveva già sostenuto le visite mediche in precedenza) e regalano un nuovo rinforzo ad Antonio Conte, ma per un colpo fatto ce n'è un altro che non si fa. L'arrivo del classe '97 infatti chiude la porta a, un assist per ilche resta in corsa per il fantasista della Roma.