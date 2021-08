Fabio Paratici è al lavoro per costruire un grande Tottenham. L'ex direttore sportivo della Juventus guarda ancora in Italia per rinforzare la rosa degli Spurs.ll tecnico Espirito Santo ha già dato il suo 'ok' all'operazione, una pista da seguire con grande attenzione in questo rush finale del calciomercato.Non solo Tomiyasu sul taccuino di Paratici:Nahitan era ià stato vicino al Leeds tra giugno e luglio, vuole lasciare il club rossoblu e aspetta segnali da Londra. Gli Spurs vogliono fare la spesa in Italia, ci sono Nandez e Tomiyasu nel mirino.