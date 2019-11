Dopo il pareggio arrivato contro lo Sheffield United, il centrocampista del Tottenham Moussa Sissoko ha ammesso le difficoltà degli Spurs: "Stiamo lottando dall'inizio della stagione. Perché? Non lo so, perché stiamo facendo del nostro meglio, ma non va. E' stata una partita difficile contro una buona squadra. Non siamo riusciti a mantenere il risultato, quindi abbiamo molta frustrazione, ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo rimanere uniti e cercare di lavorare duro e tornare più forti.”