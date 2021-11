Il Tottenham potrebbe tornare alla carica per Sasa Kalajdzic dello Stoccarda dopo averlo cercato la scorsa estate, a riportarlo è Fussball Transfers. La punta austriaca è tornato a giocare dopo l'infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare praticamente tutto l'inizio di Bundesliga e ora, se tornerà in forma come la scorsa stagione, Paratici potrebbe affondare il colpo a gennaio.