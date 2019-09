Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: "Ci aspettiamo tutti una partita tosta, sono una grande squadra, con giocatori fantastici e un ottimo allenatore. Sarà una partita emozionante, siamo nel momento giusto per godersi la possibilità di sfidare una delle migliori squadre in Europa in Champions. Da giocatore e allenatore queste sono le competizioni. Andremo a sfidare una squadra che ogni anno si prepara per provare a vincere la Champions, è la loro storia che parla. Saranno sicuramente una delle squadre che si giocheranno il successo finale. Ma domani speriamo di vincere, e fare meglio rispetto alla scorsa stagione. Cominciammo male la fase a gironi, ma alla fine siamo arrivati in finale. Serve stare calmi e credere fortemente nelle proprie idee, nella propria mentalità".