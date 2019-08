“Se Eriksen restera’? Non lo so”. Mauricio Pochettino apre alla possibilità che il trequartista danese, in scadenza di contratto a fine stagione, possa lasciare il Tottenham da qui al termine della finestra di mercato. “Io devo pensare ad aiutare tutti i giocatori, sostenerli fino a quando dovessero decidere di intraprendere un’altra direzione per la loro carriera. Non mi faccio condizionare dai contratti, per me non fa differenza se un giocatore è in scadenza o ha ancora cinque anni di contratto”. Le sue scelte, dunque, non saranno influenzate dal mercato in vista del Manchester City.