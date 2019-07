Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino parla della situazione di Christian Eriksen, in scadenza di contratto al termine della stagione e nel mirino di Real Madrid e Manchester United: "Non so nulla della sua situazione. Mi limito ad allenare e a ottenere le migliori performances da lui. Quel che succederà con il suo contratto non è nelle mie mani, è una questione tra il suo agente e il presidente Daniel Levy".