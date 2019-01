Mauricio Pochettino smentisce l'interesse per Giuseppe Rossi. L'allenatore del Tottenham ha dichiarato in conferenza stampa: "Durante il mercato si fanno diversi nomi, quello di Giuseppe Rossi è uno dei tanti, ma è solo una voce e non lo stiamo prendendo in considerazione. Pensiamo di poter far fronte all'assenza di Kane per infortunio, abbiamo già giocatori che possono sostituirlo. Siamo aperti all'arrivo di nuovi giocatori, ma senza pressioni. Il mercato è difficile, se troviamo un calciatore che può darci una mano e aumentare la qualità della squadra, ci siamo, ma al momento non è così".