Classe 1999, capitano dell'under 23 del Tottenham e nazionale inglese under 20. Joseph Tanganga è un difensore centrale dalla grande tecnica di base, forte in marcatura, veloce e duttile: sa giocare in una difesa a 4, è perfetto per quella a 3. Ha cambiato agente lasciando la Stellar per affidarsi a Roberto De Fanti, agente di diversi giocatori tra i quali Fabio Borini. Per un futuro che può essere in Italia, diversi club studiano un affare in prospettiva essendo il ragazzo in scadenza di contratto nel prossimo giugno.