Ha contribuito a portare il Tottenham in semifinale di Champions League, ma il rapporto con gli Spurs è ai minimi termini. Christian Eriksen, centrocampista offensivo dei londinesi, vuole cambiare aria e, come riporta El Chiringuito, aspetta la chiamata del Real Madrid, con Zidane che è un grande estimatore del danese. Eriksen ha uno degli stipendi più bassi tra i top del Tottenham e non ha contatti con la dirigenza da più di un anno, rivela il media spagnolo.