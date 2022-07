Una prova di sostanza quella della Roma targata Mourinho, la prima con Dybala in mondovisione. Segnali importanti da parte di tutti nel successo per 1-0 contro il Tottenham di Conte

Gol alla Chiellini su cross di Dybala. Ma non solo. Il brasiliano mette gambe, gomiti e corsa come se non fosse un'amichevole. Rischia un rigore nel finale ma è furbo anche quiLa forma ovviamente non è al 100%, l'intesa coi compagni deve crescere. Ma al primo pallone rischia di segnare e al secondo pennella per la testa di Ibanez da angolo. Se il buongiorno si vede dal mattino...: Si riparte da dove si era finito. Annullando l'ospite di turno, che oggi si chiama Harry Kane. Nessuna pecca dell'inglese che inorgoglisce la prova con un tackle pulitissimo nell'area piccolaQualità e tanto fisico al servizio della squadra. Ha composto il trio dei sogni con Abraham e Dybala senza mai tirare il freno. Un segnale ottimo: Il livello cattiveria non è ancora sui livelli campionato. Si danna comunque l'anima per i compagni ma sotto porta deve trovare quella lucidità che ha contraddistinto la scorsa stagione.