L'interesse per Philippe Coutinho risale alla scorsa estate: il Tottenham ci avrebbe volentieri provato a riportare l'asso brasiliano in Premier League verso la fine del mercato ma l'interesse del Bayern Monaco ha fatto saltare i piani. L'ex Barcellona ha raggiunto la Baviera dove però fatica ad ambientarsi e a rendere al 100% (le stesse difficoltà incontrate in Catalogna). Secondo il Sun, gli Spurs si farebbero trovare pronti già a gennaio in caso di prematuro addio di Coutinho al Bayern.