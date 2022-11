Le notizie dall'infermeria del Tottenham non sono confortanti, non solo per gli Spurs, ma anche per chi spera di vedere Heung Min Son al mondiale. Il giocatore, uscito anzitempo nella sfida di Champions League contro il Marsiglia, ha rimediato un duro colpo al volto. Il verdetto medico non è dei migliori visto che il Tottenham ha comunicato che il giocatore si opererà per stabilizzare la frattura in corrispondenza dell'occhio sinistro.