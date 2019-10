Il Tottenham sta vagliando diverse ipotesi per puntellare la difesa. Secondo il Sun, gli Spurs starebbero trattando con il ​Norwich per il terzino classe 2000 ​Max Aarons. A tal proposito l'allenatore del ​Norwich, ​Daniel Farke, ha dichiarato che non si opporrebbe ad una sua cessione a fronte di un'offerta ritenuta congrua, ovvero intorno ai 18 milioni di euro.